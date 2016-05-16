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    Смертельна ДТП в Ужгороді: водій збив пішохода і зник з місця аварії

    Від отриманих травм постраждалий загинув на місці
    Вчора, близько 18:00, ужгородські патрульні отримали виклик про автопригоду з потерпілими на об'їзній міста - відрізок автошляху М-08. Правоохоронці розповіли, що водій на сірому авто здійснив наїзд на пішохода та зник з місця ДТП. Патрульні передали орієнтування всім екіпажам і тепер шукають винуватця. На жаль, від отриманих травм постраждалий
    • Сьогодні, 11:04
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    Від отриманих травм постраждалий загинув на місці

    Вчора, близько 18:00, ужгородські патрульні отримали виклик про автопригоду з потерпілими на об'їзній міста - відрізок автошляху М-08.

    Правоохоронці розповіли, що водій на сірому авто здійснив наїзд на пішохода та зник з місця ДТП. Патрульні передали орієнтування всім екіпажам і тепер шукають винуватця.

    На жаль, від отриманих травм постраждалий загинув на місці. Обставини з'ясовує слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, у неділю на Закарпатті авто через негоду влетіло у дерево. Жінка-водій загинула на місці пригоди.

    Джерело: Mukachevo.net

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