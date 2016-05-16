Смертельна ДТП в Ужгороді: водій збив пішохода і зник з місця аварії

Від отриманих травм постраждалий загинув на місці

Вчора, близько 18:00, ужгородські патрульні отримали виклик про автопригоду з потерпілими на об'їзній міста - відрізок автошляху М-08. Правоохоронці розповіли, що водій на сірому авто здійснив наїзд на пішохода та зник з місця ДТП. Патрульні передали орієнтування всім екіпажам і тепер шукають винуватця. На жаль, від отриманих травм постраждалий



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Від отриманих травм постраждалий загинув на місці

Вчора, близько 18:00, ужгородські патрульні отримали виклик про автопригоду з потерпілими на об'їзній міста - відрізок автошляху М-08.

Правоохоронці розповіли, що водій на сірому авто здійснив наїзд на пішохода та зник з місця ДТП. Патрульні передали орієнтування всім екіпажам і тепер шукають винуватця.

На жаль, від отриманих травм постраждалий загинув на місці. Обставини з'ясовує слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у неділю на Закарпатті авто через негоду влетіло у дерево. Жінка-водій загинула на місці пригоди.

Джерело: Mukachevo.net