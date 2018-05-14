Смертельна ДТП з дітьми у Білорусі: водія-українця затримали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: gaibrest.by Місце ДТП

Справу відкрили за статтею «порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності смерть людини»

У Білорусі порушили кримінальну справу проти водія мікроавтобуса з українськими дітьми з футбольної команди, який 13 травня потрапив у смертельну ДТП.

Водія затримали, вирішується питання про запобіжний захід.

Справу відкрили за статтею «порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності смерть людини».

Як відомо, внаслідок аварії одна дитина загинула, ще шестеро травмовані, з них двоє - у тяжкому стані. До постраждалих у лікарню Бреста приїхали батьки, але лікарі не дозволяють перевозити їх до України.

«Двоє перебувають у важкому стані, четверо - в стані середньої тяжкості. Поки що не йдеться про їх транспортування в Україну», – сказав головний лікар Брестської обласної лікарні Олександр Карпіцькій.

Нагадаємо, аварія сталася 13 травня близько 7:00 на 54-му км автодороги Р-98 «Кам'янець-Шерешово-Свислоч», поблизу с. Мартинюки Брестської області.

У Державтоінспекції Брестської області повідомили, що водій мікроавтобусу, за попередньою інформацією, відволікся від керування транспортним засобом та здійснив попутне зіткнення з навантажувачем «Амкодор 332 С-01». Відомо, що водій громадянин України, житель міста Суми.

Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати необхідну допомогу юним українським футболістам, які потрапили у ДТП в Білорусі.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що авіація ДСНС України перебуває у готовності до вильоту у Білорусь для допомоги постраждалим у ДТП.

Джерело: Радіо Свобода