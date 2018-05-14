Смертельна ДТП з дітьми у Білорусі: водія-українця затримали
- Сьогодні, 13:45
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Справу відкрили за статтею «порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності смерть людини»
У Білорусі порушили кримінальну справу проти водія мікроавтобуса з українськими дітьми з футбольної команди, який 13 травня потрапив у смертельну ДТП.
Водія затримали, вирішується питання про запобіжний захід.
Справу відкрили за статтею «порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності смерть людини».
Як відомо, внаслідок аварії одна дитина загинула, ще шестеро травмовані, з них двоє - у тяжкому стані. До постраждалих у лікарню Бреста приїхали батьки, але лікарі не дозволяють перевозити їх до України.
«Двоє перебувають у важкому стані, четверо - в стані середньої тяжкості. Поки що не йдеться про їх транспортування в Україну», – сказав головний лікар Брестської обласної лікарні Олександр Карпіцькій.
Нагадаємо, аварія сталася 13 травня близько 7:00 на 54-му км автодороги Р-98 «Кам'янець-Шерешово-Свислоч», поблизу с. Мартинюки Брестської області.
У Державтоінспекції Брестської області повідомили, що водій мікроавтобусу, за попередньою інформацією, відволікся від керування транспортним засобом та здійснив попутне зіткнення з навантажувачем «Амкодор 332 С-01». Відомо, що водій громадянин України, житель міста Суми.
Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати необхідну допомогу юним українським футболістам, які потрапили у ДТП в Білорусі.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що авіація ДСНС України перебуває у готовності до вильоту у Білорусь для допомоги постраждалим у ДТП.
Джерело: Радіо Свобода