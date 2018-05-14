  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Смертельна ДТП з дітьми у Білорусі: водія-українця затримали

    • Сьогодні, 13:45
    • Розсилка
    Місце ДТП
    Фото: gaibrest.by
    Місце ДТП

    Справу відкрили за статтею «порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності смерть людини»

    У Білорусі порушили кримінальну справу проти водія мікроавтобуса з українськими дітьми з футбольної команди, який 13 травня потрапив у смертельну ДТП.

    Водія затримали, вирішується питання про запобіжний захід.

    Справу відкрили за статтею «порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності смерть людини».

    Як відомо, внаслідок аварії одна дитина загинула, ще шестеро травмовані, з них двоє - у тяжкому стані. До постраждалих у лікарню Бреста приїхали батьки, але лікарі не дозволяють перевозити їх до України.

    «Двоє перебувають у важкому стані, четверо - в стані середньої тяжкості. Поки що не йдеться про їх транспортування в Україну», – сказав головний лікар Брестської обласної лікарні Олександр Карпіцькій.

    Нагадаємо, аварія сталася 13 травня близько 7:00 на 54-му км автодороги Р-98 «Кам'янець-Шерешово-Свислоч», поблизу с. Мартинюки Брестської області.

    У Державтоінспекції Брестської області повідомили, що водій мікроавтобусу, за попередньою інформацією, відволікся від керування транспортним засобом та здійснив попутне зіткнення з навантажувачем «Амкодор 332 С-01». Відомо, що водій громадянин України, житель міста Суми.

    Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати необхідну допомогу юним українським футболістам, які потрапили у ДТП в Білорусі.

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що авіація ДСНС України перебуває у готовності до вильоту у Білорусь для допомоги постраждалим у ДТП.

    Джерело: Радіо Свобода

    Білорусь ДТП діти смерть водій автомобіль аварія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ