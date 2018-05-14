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    Україна готова допомогти постраждалим у ДТП в Білорусі дітям

    • Сьогодні, 10:37
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    Фото: gaibrest.by

    «За потреби діти отримають всю необхідну допомогу», - зазначив прем’єр

    Авіація ДСНС України перебуває у готовності до вильоту у Республіку Білорусь, де сталася ДТП з мікроавтобусом, який перевозив дитячу футбольну команду з України. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

    «Медична авіація ДСНС України напоготові. За потреби діти отримають всю необхідну допомогу», - повідомив глава уряду у Twitter.

    Як відомо, президент України Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати необхідну допомогу юним українським футболістам, які потрапили у ДТП в Білорусі.

    Аварія сталася 13 травня близько 7:00 на 54-му км автодороги Р-98 «Кам'янець-Шерешово-Свислоч», поблизу с. Мартинюки Брестської області.

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    Україна готова допомогти постраждалим у ДТП в Білорусі дітям
    Україна готова допомогти постраждалим у ДТП в Білорусі дітям
    Україна готова допомогти постраждалим у ДТП в Білорусі дітям
    Україна готова допомогти постраждалим у ДТП в Білорусі дітям
    Україна готова допомогти постраждалим у ДТП в Білорусі дітям
    Фото: gaibrest.by

    Мікроавтобус, який перевозив дитячу футбольну команду з України, що поверталась з Польщі до міста Суми, зіштовхнувся з навантажувачем. Внаслідок ДТП одна дитина 2005 року народження загинула, ще шість дітей постраждали та були госпіталізовані до Кам’янецької центральної районної лікарні. Ввечері 13 травня постраждалих переведено до Брестської обласної лікарні.

    У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

    Міністр охорони здоров'я Білорусі Валерій Малашко заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль. «Кращі лікарі Білорусі та всі необхідні матеріально-технічні ресурси задіяні для надання допомоги постраждалим в аварії дітям», - запевнив Малашко.

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