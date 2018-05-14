  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Білорусі назвали причину смертельної ДТП з українськими дітьми

    • Сьогодні, 10:52
    • Розсилка
    Пошкоджений у ДТП мікроавтобус
    Фото: gaibrest.by
    Пошкоджений у ДТП мікроавтобус

    У салоні мікроавтобусу знаходилися сім неповнолітніх пасажирів

    Водій мікроавтобусу, у якому їхала дитяча футбольна команда з України, за попередньою інформацією, відволікся від керування транспортним засобом та скоїв попутне зіткнення з навантажувачем «Амкодор 332 С-01».

    Про це повідомляє Державтоінспекція Брестської області.

    Встановлено, що водій - 42-річний громадянин України, житель м.Суми.

    В результаті зіткнення загинув 12-річний хлопець, який перебував на передньому пасажирському сидінні.

    У салоні мікроавтобусу знаходилися ще шість неповнолітніх пасажирів, усі мешканці Сумської області України (чотири хлопці 2004 р.н., двоє - 2003 р.н.). Їх госпіталізували до лікарні Бреста.

    За фактом ДТП проводиться перевірка.

    Нагадаємо, аварія сталася 13 травня близько 7:00 на 54-му км автодороги Р-98 «Кам'янець-Шерешово-Свислоч», поблизу с. Мартинюки Брестської області.

    Президент України Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати необхідну допомогу юним українським футболістам, які потрапили у ДТП в Білорусі.

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що авіація ДСНС України перебуває у готовності до вильоту у Білорусь для допомоги постраждалим у ДТП.

    Білорусь ДТП діти водій автомобіль аварія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ