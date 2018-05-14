У Білорусі назвали причину смертельної ДТП з українськими дітьми

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Фото: gaibrest.by Пошкоджений у ДТП мікроавтобус

У салоні мікроавтобусу знаходилися сім неповнолітніх пасажирів

Водій мікроавтобусу, у якому їхала дитяча футбольна команда з України, за попередньою інформацією, відволікся від керування транспортним засобом та скоїв попутне зіткнення з навантажувачем «Амкодор 332 С-01».

Про це повідомляє Державтоінспекція Брестської області.

Встановлено, що водій - 42-річний громадянин України, житель м.Суми.

В результаті зіткнення загинув 12-річний хлопець, який перебував на передньому пасажирському сидінні.

У салоні мікроавтобусу знаходилися ще шість неповнолітніх пасажирів, усі мешканці Сумської області України (чотири хлопці 2004 р.н., двоє - 2003 р.н.). Їх госпіталізували до лікарні Бреста.

За фактом ДТП проводиться перевірка.

Нагадаємо, аварія сталася 13 травня близько 7:00 на 54-му км автодороги Р-98 «Кам'янець-Шерешово-Свислоч», поблизу с. Мартинюки Брестської області.

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