У Білорусі назвали причину смертельної ДТП з українськими дітьми
- Сьогодні, 10:52
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У салоні мікроавтобусу знаходилися сім неповнолітніх пасажирів
Водій мікроавтобусу, у якому їхала дитяча футбольна команда з України, за попередньою інформацією, відволікся від керування транспортним засобом та скоїв попутне зіткнення з навантажувачем «Амкодор 332 С-01».
Про це повідомляє Державтоінспекція Брестської області.
Встановлено, що водій - 42-річний громадянин України, житель м.Суми.
В результаті зіткнення загинув 12-річний хлопець, який перебував на передньому пасажирському сидінні.
У салоні мікроавтобусу знаходилися ще шість неповнолітніх пасажирів, усі мешканці Сумської області України (чотири хлопці 2004 р.н., двоє - 2003 р.н.). Їх госпіталізували до лікарні Бреста.
За фактом ДТП проводиться перевірка.
Нагадаємо, аварія сталася 13 травня близько 7:00 на 54-му км автодороги Р-98 «Кам'янець-Шерешово-Свислоч», поблизу с. Мартинюки Брестської області.
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