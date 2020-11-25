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    Смертельне ДТП Кривому Розі: автобус зіткнувся з двома автівками, одну з них зім'яв (фото)

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    Через зіткнення автомобіль Volkswagen деформувався і людей з машини діставали рятувальники - Смертельне ДТП Кривому Розі: автобус зіткнувся з двома автівками, одну з них зім'яв (фото)
    Через зіткнення автомобіль Volkswagen деформувався і людей з машини діставали рятувальники

    У результаті аварії одна людина загинула, ще двоє госпіталізовані

    У Кривому Розі 25 листопада автобус зіткнувся з двома машинами, у результаті одна людина загинула людина, ще двоє госпіталізовані. Про це повідомив місцевий сайт «Перший Криворізький».

    «На вулиці Рудна зіткнулися автобус Ikarus та легковики ВАЗ і Volkswagen. У момент аварії пасажирів в автобусі не було. Постраждали дві людини з автомобіля Volkswagen, один з яких помер, і постраждала людина з авто ВАЗ», ─ йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що через зіткнення автомобіль Volkswagen деформувався і людей з машини діставали рятувальники.

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    Смертельне ДТП Кривому Розі: автобус зіткнувся з двома автівками, одну з них зім'яв (фото)
    Смертельне ДТП Кривому Розі: автобус зіткнувся з двома автівками, одну з них зім'яв (фото)
    Смертельне ДТП Кривому Розі: автобус зіткнувся з двома автівками, одну з них зім'яв (фото)
    Смертельне ДТП Кривому Розі: автобус зіткнувся з двома автівками, одну з них зім'яв (фото)

    На місці події працюють патрульні, слідчі, медики і рятувальники.

    Обставини події з'ясовуються.

    Як повідомлялося, п’яний коп у Львові розтрощив на джипі дитячий майданчик. 

    Теги: ДТП Кривий Ріг смерть машини автомобіль рятувальники
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