Смертельне ДТП Кривому Розі: автобус зіткнувся з двома автівками, одну з них зім'яв (фото)

Через зіткнення автомобіль Volkswagen деформувався і людей з машини діставали рятувальники

У результаті аварії одна людина загинула, ще двоє госпіталізовані

У Кривому Розі 25 листопада автобус зіткнувся з двома машинами, у результаті одна людина загинула людина, ще двоє госпіталізовані. Про це повідомив місцевий сайт «Перший Криворізький».

«На вулиці Рудна зіткнулися автобус Ikarus та легковики ВАЗ і Volkswagen. У момент аварії пасажирів в автобусі не було. Постраждали дві людини з автомобіля Volkswagen, один з яких помер, і постраждала людина з авто ВАЗ», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через зіткнення автомобіль Volkswagen деформувався і людей з машини діставали рятувальники.

На місці події працюють патрульні, слідчі, медики і рятувальники.

Обставини події з'ясовуються.

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