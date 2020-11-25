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    На Столичному шосе п’яний водій влаштував масштабне ДТП (відео)

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    Обставини ДТП з'ясовували правоохоронці - На Столичному шосе п’яний водій влаштував масштабне ДТП (відео)
    Обставини ДТП з'ясовували правоохоронці
    Фото ілюстративне

    Водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху

    У вівторок, 24 листопада, пізно ввечері на Столичному шосе в Києві сталася подвійна дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення із автомобілем Kia.

    Водій Toyota, побачивши ДТП, різко загальмував, але від цього у нього в‘їхав автомобіль Lada.

    Водій Chevrolet перебував у стані алкогольного сп’яніння і представлявся співробітником органів внутрішніх справ. Від проходження тесту на стан сп’яніння він відмовився.

    У салоні Chevrolet знаходився пасажир також у стані сп’яніння.

    На місці працювали правоохоронці.

    Як повідомлялося, 24 листопада на площі Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля патрульних та Audi

    Як з‘ясувалося, патрульні мчали на виклик про ДТП із потерпілими, яке сталося на перехресті Богдана Хмельницького та Терещенківської. Там два автомобілі зіткнулися лоб в лоб.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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