П’яний коп у Львові розтрощив на джипі дитячий майданчик

На дитячому майданчику за щасливим збігом обставин нікого в цей час не було

Правоохоронця, який спричинив ДТП у Львові, буде звільнено

Полісмен у стані алкогольного сп’яніння розбив три автомобілі та в'їхав у дитячий майданчик у Львові. Ніхто не постраждав, але порушника затримали та вже пообіцяли звільнити з роботи.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Львівській області у Фейсбуці.

«Водій на позашляховику спочатку вдарив припаркований автомобіль Nissan, тоді вдарив автомобіль BMW, який за інерцією вдарив автомобіль Mazda. Ці зіткнення не зупинили порушника, і він заїхав на дитячий майданчик. Там зніс на своєму шляху дитячу гірку, а зупинився у гойдалці. Один з очевидців події ледь встиг забрати дитину. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. За фактом ДТП призначено службове розслідування», - йдеться в повідомленні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 24 листопада, близько 14.45 на вулиці Торф'яній у Львові.

Як було встановлено, за кермом позашляховика перебував нетверезий 24-річний львів’янин, співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини.

Пресслужба поліції Львівської області у Фейсбуці повідомила, що горе-водія звільнять з роботи.

«За фактом дорожньо-транспортної пригоди призначено службове розслідування. За його результатами поліцейського буде звільнено з поліції», - зауважив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський.

На порушника винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП. Також, склали три протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та за ст. 261 (Адміністративне затримання) КУпАП.