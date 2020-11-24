Посеред лісу на Київщині розбився спорткар Lamborghini (фото)

ДТП сталося під час зйомок фільму

Поблизу села Лютіж Вишгородського району на дорозі, що веде через ліс до дачного масиву, під час зйомок фільму розбився спортивний автомобіль Lamborghini.

Про це повідомляє УНІАН.

Як розповіли учасники знімальної групи, авто брало участь у зйомках. Автомобіль розігнався по слизькій дорозі близько 200 км/год, при цьому зйомка велася з середини авто, однак водій не впорався з керуванням, його занесло і він врізався в дерева.

Водій був пристебнутий ременем безпеки і залишився живим. Хоча передня частина авто відсутня внаслідок удару.

На місці працюють працівники поліції та знаходиться автомобіль швидкої допомоги.

Слід зазначити, що на даній локації - в лісі біля Київського моря - постійно проходять зйомки кінофільмів. Для цього інколи поліція перекриває частину дороги, коли зйомки ведуться безпосередньо на проїжджій частині.

Як повідомлялося, 22 листопада на трасі Київ – Овруч у селі Лютіж сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі за участю автомобілів Mercedes та Nissan. У результаті ДТП постраждали семеро людей.