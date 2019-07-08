Смешко поскаржився, що не бачить позитивної інформації про Україну на нашому телебаченні



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Лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко

«Подивіться наше телебачення, з ранку до вечора: того вбили, той випав з вікна, цього зарізав, там обікрали»

В Україні до сьогодні немає означеної структури зовнішньої та внутрішньої інформаційної політики. Це не означає, що потрібно цензурувати інформацію, але означає, що держава повинна «регулювати температуру». Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко під час прес-конференції в Одесі.

«Всі країни світу розуміють: повинна бути державна інформаційна політика як зовнішня, так і внутрішня. Подивіться наше телебачення, з ранку до вечора: того вбили, той випав з вікна, цього зарізав, там обікрали … А де позитивна інформація про Україну? Інформаційна політика в усіх країнах світу дозується, адже словом можна і вбити, і воскресити», — зазначив Ігор Смешко.

Політик навів у приклад Росію та іспанську провінцію Каталонію, де транслюються російські канали.

«Приклад внутрішньої інформаційної пропаганди — Росія, де поки телевізор перемагає холодильник. Коли буде навпаки — почнуться проблеми в російського уряду. Приклад зовнішньої інформаційної політики. Коли я був в Барселоні, звернули увагу: в готелі не транслюється CNN, зате Russia Today і ще п’ять російських каналів. І це теж впливає на внутрішню ситуацію в Каталонії», — наголосив лідер партії «Сила і Честь».

«Коли говорять, що в Україні гібридна війна … Всі війни в світі були гібрідними. У будь-якої держави є чотири складові сили — економіка, армія, дипломатія і інформація. З давніх часів було відомо: якщо розумієш ментальність народу, який хочеш завоювати, якщо зумієш їм вселити, що їх влада неспроможна і захищатися не має сенсу, — навіть меча діставати не треба, зайдеш і окупуєш», — зазначив Ігор Смешко.

Як приклад протидії інформаційним загрозам політик навів кіберкомандування Міноборони США. «У Пентагоні кіберкомандування — теж елемент інформаційної політики США, воно зараз безпосередньо підпорядкований міністру оборони. До речі, росіяни в західній Україні зробили кібератаку на наші електромережі і практично на три дня її паралізували. Американці перелякалися і Трамп (незважаючи на те, що хоче дружити з Росією) підписав закриту директиву, згідно з якою кіберкомандуванню Міноборони США передав повноваження проводити операції (як розвідувальні, так і наступальні) без додаткового схвалення з боку президента США. Кілька днів тому The New York Times повідомив, що США вперше імплементували в РФ програму, яка дозволяє не тільки вести розвідку, але може блокувати їх енергетичні мережі», — заявив лідер партії «Сила і Честь».

«А що в Україні? Ми ж мовчимо, ніби на Місяці живемо, і не розумію, що знаходимося в епіцентрі цих подій. У нас до сьогодні немає означеної структури зовнішньої та внутрішньої інформаційної політики. Це не означає, що потрібно цензурувати інформацію, це означає, що держава повинна «регулювати температуру». Зрозумійте: інформація — це важливий елемент сили країни, а в ХХI столітті ще й сильна зброя», — підсумував Ігор Смешко.