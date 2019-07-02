Смешко повідомив ОБСЄ, що втручання Росії у вибори в Україні відбувається постійно



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Ігор Смешко під час зустрічі з послом Альбертом Йонсоном (ОБСЄ)

Політик також звернув увагу дипломатів на концентрацію засобів масової інформації в руках одного власника

В Україні відкрито діють політичні сили, які є п’ятою колоною Росії. Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко під час зустрічі з представниками Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ на чолі з послом Альбертом Йонсоном. Про це пише пресслужба політсили.

У ході зустрічі Ігор Смешко також звернув увагу дипломатів на концентрацію засобів масової інформації в руках одного власника, що є великою проблемою для партії, оскільки політичні сили позбавлені можливості повноцінно та широко доносити свою позицію виборцям.

Крім того, лідер партії «Сила і Честь» зазначив, що через брак спостерігачів та членів виборчих комісій політичній силі не вдалося захистити голоси виборців на президентських виборах і частину голосів виборців, які віддали за нього, просто переклали до бюлетенів інших кандидатів.

Ігор Смешко також повідомив місію ОБСЄ, що партія виступає за скасування мажоритарної складової та проведення виборів за відкритими партійними списками.

Раніше Смешко під час дискусії зі Святославом Вакарчуком в ефірі «1+1» заявив, що моменти, подібні до ситуації з російською нотою з умовами звільнення захоплених РФ українських моряків, відпрацьовуються не популістично, у форматі телевізійного ток-шоу, а професіонально фахівцями. «Святославе, ви на війні. Перед тим, як атакувати, будете по радіо оголошувати про свої наміри?», — сказав політик.