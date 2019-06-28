Смешко – Вакарчуку: «Святославе, ви на війні. Перед атакою будете інформувати противника про свої наміри?»



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Смешко розказав Вакарчуку про недоречність популізму у питанні звільнення полонених

Голова партії «Сила і Честь»: Питання звільнення полонених не вирішуються у форматі ток-шоу

Моменти, подібні до ситуації з російською нотою з умовами звільнення захоплених РФ українських моряків, відпрацьовуються не популістично, у форматі телевізійного ток-шоу, а професіонально фахівцями. Про це заявив голова партії «Сила і Честь» Ігор Смешко під час дискусії зі Святославом Вакарчуком в ефірі «1+1».

На запитання Святослава Вакарчука про те, як потрібно було діяти Україні, коли Росія запропонувала відпустити наших заручників – 24 полонених моряків, – але за умови продовження проти них кримінального провадження відповідно до російського законодавства, Ігор Смешко відповів: «У цій конкретній ситуації потрібно було відразу зібрати апаратну нараду РНБО, заслухати розвідку, СБУ, МЗС і Міноборони щодо того, яку відповідь дати Росії, ані на крок не відступаючи від нашої позиції: наші військовослужбовці виконували наказ в українських територіальних водах. Росія нам штучно підкидує приводи. Формулу щодо реакції на це можна було виробити раніше. Формулу, при якій Росія була би загнана у глухий кут».

Смешко додав, що подібні речі у форматі телевізійного ток-шоу не відпрацьовуються. «Вони відпрацьовуються не популістично, а професіонально фахівцями. Святославе, ви на війні. Перед тим, як атакувати, будете по радіо оголошувати про свої наміри?», — сказав політик.