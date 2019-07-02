До офісу голови Держбюро розслідувань ідуть активісти вимагати пояснень щодо політичного тиску



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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба

Сьогодні о 14:00 нардепи в офісі ДБР вимагатимуть від Романа Труби розказати про участь Бюро у кампаніях політичного тиску

Сьогодні, 2 липня, о 14:00 група народних депутатів відвідають офіс голови Державного бюро розслідувань Романа Труби (вул. Петлюри, 15) та вимагатимуть відповіді щодо використання інституції , якою він керує для політичного тиску під час парламентської кампанії. Про це йдеться у повідомленні на сайті партії «Європейська солідарність».

Нагадаємо, 12 червня перша заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко заявляла про те, що очільник ДБР Роман Труба грубо порушує закон та узурпує владу. «Враховуючи те, що події які відбуваються сьогодні у ДБР вже набули розголосу та оприлюднені у ЗМІ, я хочу повідомити наступне. Останнім часом певні невідомі колективу особи намагаються втягнути Бюро у політичні чвари та підірвати довіру до органу. Заявляю про те, що особисто я аполітична, не маю стосунку до жодної політичної сили», – заявила вона.

Як повідомлялося, Труба має контролювати Управління з розслідування злочинів, вчинених правоохоронцями і суддями. Раніше всі слідчі підрозділи центрального апарату ДБР підпорядковувалися першій заступниці директора бюро Ользі Варченко.

28 травня Труба звільнив керівника Другого управління Олександра Туру через невідповідність посаді. Проте той уже зупинив дію наказу про своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва.

Зазначимо, що напередодні Труба звільнив тимчасового виконувача обов’язків голови пресслужби відомства Андрія Мальчика через оприлюднення новини про відкриття справи на колишнього президента Петра Порошенка за заявою ексчиновника часів Януковича Андрія Портнова.