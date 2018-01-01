Смілі на Черкащині повернули тепло

Усі котельні Сміли працюють

У місті Сміла Черкаської області відновили опалення, яке було вимкнене 1 лютого. Про це повідомили Радіо Свобода в Смілянській міській раді. «О 16:40 1 лютого котельні почали вмикати, і о 20:45 усі котельні працювали. Зараз опалення в Смілі є», – розповіли в міські раді. Як повідомлялося, 1 лютого в Смілі за вказівкою ПАТ



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Усі котельні Сміли працюють

У місті Сміла Черкаської області відновили опалення, яке було вимкнене 1 лютого. Про це повідомили Радіо Свобода в Смілянській міській раді.

«О 16:40 1 лютого котельні почали вмикати, і о 20:45 усі котельні працювали. Зараз опалення в Смілі є», – розповіли в міські раді.

Як повідомлялося, 1 лютого в Смілі за вказівкою ПАТ «Черкасигаз» від’єднали від газу всі котельні і вимкнули централізоване опалення.

Опалювальний сезон у Смілі розпочався з великим запізнення – у листопаді 2017 року. Міськрада звинуватила у зриві сезону підприємство «Смілаенергоінвест», яке не отримувало газ через багатомільйонний борг перед «Нафтогазом».

За фактом привласнення коштів службовими особами теплопостачального підприємства «Смілаенергоінвес» відкрито провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 356 (самоправство), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки для підозрюваного у привласненні коштів, отриманих від споживачів за постачання теплової енергії компанією «Смілаенергоінвест».

12 січня у місті Сміла вже відключали опалення.

16 листопада депутати міської ради Сміли Черкаської області проголосували за відставку в.о. мера міста Віктора Федоренка.

Також в.о. мера Сміли виключили з БПП за «нелюдське ставлення». У партії наголосили, що Федоренко зробив майже 70 тисяч місцевих мешканців заручниками свого неефективного управління містом.