Сміла знову залишилася без тепла: містяни перекрили трасу

Жителі Сміли протестують проти відключення тепла

У Смілі Черкаської області всі котельні відключено від газу, у місті вимкнено централізоване опалення. «Сьогодні, 1 лютого, за вказівкою ПАТ «Черкасигаз» у місті відключили від газу всі котельні», - повідомляється на сайті Смілянської міської ради. Як повідомляє черкаське видання «Прочерк», зранку міська влада



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Жителі Сміли перекрили трасу Київ - Дніпро

Жителі Сміли протестують проти відключення тепла

У Смілі Черкаської області всі котельні відключено від газу, у місті вимкнено централізоване опалення.

«Сьогодні, 1 лютого, за вказівкою ПАТ «Черкасигаз» у місті відключили від газу всі котельні», - повідомляється на сайті Смілянської міської ради.

Як повідомляє черкаське видання «Прочерк», зранку міська влада вела перемовини з представниками «Черкасигазу», яке, власне, і відключає котельні від блакитного палива. Однак компромісу досягти не вдалося. Від місцевої влади вимагають, щоби вона взяла на себе борги приватної структури – ТОВ «Сміла Енергоінвест». Тобто, щоби сміляни, які справно платили за опалення, заплатили ще й украдене, як раніше повідомляла прокуратура, «Енергоінвестом». Борг компанії сягнув уже майже 200 мільйонів гривень.

Містяни протестують проти відключення тепла в місті. Після нетривалого мітингу на Майдані Слави активісти й перекрили трасу Київ - Дніпро, намагаючись таким чином привернути увагу громадськості і обласної влади до проблеми. Якщо опалення не включать, люди обіцяють перекрити і залізницю на станції імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, за фактом привласнення коштів службовими особами теплопостачального підприємства «Смілаенергоінвес» відкрито провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 356 (самоправство), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаєм, 12 січня у місті Сміла вже відключали опалення.

16 листопада депутати міської ради Сміли Черкаської області проголосували за відставку в.о. мера міста Віктора Федоренка.

Також в.о. мера Сміли виключили з БПП за «нелюдське ставлення». У партії наголосили, що Федоренко зробив майже 70 тисяч місцевих мешканців заручниками свого неефективного управління містом.