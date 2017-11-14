Сміла у морози знову залишилася без тепла

Котельні Сміли, де на лінії немає дитячих садочків, залишилися без газу

У місті Сміла, що на Черкащині, знову відключили опалення. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook черкаський журналіст Назарій Вічарик. «Депутати прийшли і зірвали пломби, то Буян (керівник «Черкасигазу» Сергій Буян. – Ред.) зробив розрив труби на тих котельнях, де на лінії немає садочків. Тобіж там тепер так просто



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Котельні Сміли, де на лінії немає дитячих садочків, залишилися без газу

У місті Сміла, що на Черкащині, знову відключили опалення. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook черкаський журналіст Назарій Вічарик.

«Депутати прийшли і зірвали пломби, то Буян (керівник «Черкасигазу» Сергій Буян. – Ред.) зробив розрив труби на тих котельнях, де на лінії немає садочків. Тобіж там тепер так просто депутати не увімкнуть тепло. І частина містян таки без опалення. А надворі морозець починається...», - написав він.

Нагадаємо, за колапсом в опалювальній сфері Сміли слідкує вся країна вже не один рік. Цей опалювальний сезон – не став винятком. В.о. міського голови Віктор Федоренко ще рік тому мав план виходу зі складної ситуації – запустити роботу комунального підприємства, яке надаватиме тепло в домівки смілян. У 2017 році до вирішення цього питання він приступив за кілька днів до старту сезону.

Сміла залишалася без опалення через борги теплопостачальників перед «Нафтогазом». Станом на 16 листопада в місті було запущено 10 котелень із 21.

16 листопада депутати міської ради Сміли Черкаської області проголосували за відставку в.о. мера міста Віктора Федоренка.

Також в.о. мера Сміли виключили з БПП за «нелюдське ставлення». У партії наголосили, що Федоренко зробив майже 70 тисяч місцевих мешканців заручниками свого неефективного управління містом.