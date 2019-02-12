Смолій розповів про вплив виборів на роботу Нацбанку



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Яків Смолій

У Нацбанку заявили, що установа залишається поза політикою

Національний банк України не відчуває політичного впливу зі сторони чинного керівництва держави та кандидатів на посаду президента України. Установа залишається поза політикою.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

«Попри пік політичного циклу Національний банк не відчуває сьогодні жодного впливу — ані політиків, ані кандидатів на посаду президента України. І якщо кандидати дотримуватимуться правового поля, як вони це декларують, загроз для незалежності центробанку не має бути», — повідомив голова НБУ Яків Смолій під час інвестиційної конференції у Києві.

Водночас він зазначив, що вибори та невизначеність, яка пов’язана з ними, є одним з ключових ризиків для економіки України.

У Нацбанку зазначають, що попри зростання ризиків та невизначеності, на початку 2019 року в Україні сповільнилося зростання цін.

«У поточному році, за нашими оцінками, до кінця року інфляція знизиться до 6,3%», — додав голова Нацбанку.

Зазначимо, що у передвиборчих програмах деяких кандидатів у президенти містяться заклики повернути Національний банк України в управління політичного керівництва держави. Це несе загрозу фінансовій стабільності України, адже політики можуть використати повноваження Нацбанку для збільшення обсягів друку грошей, що призведе до інфляції та падіння доходів населення.