Снігопад наробив лиха: на заході України без світла майже сотня сіл

На Львівщині знеструмлені 41 населений пункт

В ніч з 3 грудня на 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 88 населених пунктів у 3 областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Зокрема, у Львівській області знеструмлений 41 населений пункт, у Закарпатській – 30 н.п., у



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Рятувальники витягують вантажівки на засніжених трасах

На Львівщині знеструмлені 41 населений пункт

В ніч з 3 грудня на 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 88 населених пунктів у 3 областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, у Львівській області знеструмлений 41 населений пункт, у Закарпатській – 30 н.п., у Волинській – 17 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Як повідомлялося, «Укравтодор» обмежив рух вантажного транспорту у Львівській та частково у Закарпатській областях. За її даними, такі обмеження були введені у зв'язку з різким погіршенням погодних умов (сильними снігопадами) та з метою недопущення заторів у дорожньому русі і оперативного розчищення автодоріг від снігу.