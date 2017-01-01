  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Снігопад наробив лиха: на заході України без світла майже сотня сіл

    На Львівщині знеструмлені 41 населений пункт
    В ніч з 3 грудня на 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 88 населених пунктів у 3 областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Зокрема, у Львівській області знеструмлений 41 населений пункт, у Закарпатській – 30 н.п., у
    • Сьогодні, 08:20
    • Розсилка
    Рятувальники витягують вантажівки на засніжених трасах&nbsp;
    Рятувальники витягують вантажівки на засніжених трасах 

    На Львівщині знеструмлені 41 населений пункт

    В ніч з 3 грудня на 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 88 населених пунктів у 3 областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Зокрема, у Львівській області знеструмлений 41 населений пункт, у Закарпатській – 30 н.п., у Волинській – 17 н.п.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Снігопад наробив лиха: на заході України без світла майже сотня сіл
    Снігопад наробив лиха: на заході України без світла майже сотня сіл
    Снігопад наробив лиха: на заході України без світла майже сотня сіл
    Снігопад наробив лиха: на заході України без світла майже сотня сіл

    До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

    Як повідомлялося, «Укравтодор» обмежив рух вантажного транспорту у Львівській та частково у Закарпатській областях. За її даними, такі обмеження були введені у зв'язку з різким погіршенням погодних умов (сильними снігопадами) та з метою недопущення заторів у дорожньому русі і оперативного розчищення автодоріг від снігу.

    Читайте також
    стихійні лиха Львівщина ДСНС Закарпаття Волинська область Укравтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ