Україна в снігах. Що відбувається на дорогах Миколаївщини (відео)

Для розчищення доріг задіяно понад 70 одиниць снігоочисної техніки

У четвер, 28 січня, негода вирувала на півночі Миколаївської області. У районі Вознесенська, Южноукраїнська та Первомайська інтенсивно падав сніг, а сильний вітер подекуди утворив метрові перемети на дорогах області. Про це повідомили в Укравтодорі.

Для розчищення доріг задіяно понад 70 одиниць снігоочисної техніки та більше 90 дорожників. Для пришвидшення відновлення руху додатково залучили Херсонську мобільну ланку із семи одиниць техніки.

Найбільша кількість спецмашин зосереджена на розчищенні пріоритетної траси Н-24 Благовіщенське-Миколаїв. Там техніка курсує без зупинок, адже через сильний вітер на дорозі постійно утворюються перемети.

Із 12 години дня відкрили цю дорогу для усіх видів транспорту. Хоча рух у районі Первомайська залишається ускладненим. Там зараз працює купа техніки.

Досі закритою для усіх категорій транспорту залишається дорога М-13 Кропивницький-Платонове. На ній зараз ведуться роботи по розчистці та забезпеченню проїзду.

Увечері снігові опади з півночі області перемістилися на південь і дійшли до Миколаєва.

«Просимо водіїв без нагальної потреби не планувати далекі поїздки, а краще перечекати негоду вдома. За прогнозами завтра снігопад вщухне і ситуація на дорогах області стабілізується», – йдеться у повідомленні.

В Україні 29 січня очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, триватиме подальше похолодання. Сніг у п’ятницю очікується в північних, західних областях та на Вінниччині. Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та Півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг.