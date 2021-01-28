В Одесі через снігопад працює тільки половина трамваїв

Через снігопад на колії виїхали лише половина трамваїв

Більшість трамваїв через сніг або гілки не могли виїхати з депо

Тільки половину трамвайних вагонів зуміло випустити сьогодні на маршрути комунальне підприємство «Одесміськелектротранс». Про це «Думській» повідомив виконуючий обов'язки директора КП Олександр Коваль.

За його словами, головні проблеми, з якими зіткнулися вчора і сьогодні фахівці ОМЕТ – це ожеледь на пантографі (струмоприймачах), а також сніг в електромоторах і системах, які подають пісок.

«З усім цим трамвай просто не може вийти на лінію, потрібно обслуговувати, чистити, навіть розбирати. Крім того, багато маршрутів були просто заблоковані впали гілками. Вночі та вранці ми разом з «Міськзелентрест» їх чистили. Іноді доводилося в одному і тому ж місці працювати кілька разів: прибереш гілку, тут же падає інша», – зазначив керівник.

Нагадаємо, що Одесу вже другий день вирує непогода.

Увечері 27 січня рятувальники оголосили в Одеській і Миколаївській областях III рівень небезпеки – червоний.

Діють заборони щодо руху великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів на автомобільних дорогах загального користування державного значення. На автомобільних дорогах М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), М-16 Одеса-Кучурган (на м. Кишинів) забороняється рух автотранспортних засобів всіх категорій.

Заборонений в'їзд до м. Одеса великогабаритного і вантажного транспорту. По трасі Київ-Одеса у відстійниках перебуває близько 700 вантажівок.

Внаслідок ускладнення погодних умов наразі залишаються знеструмленими 143 населених пункти у чотирьох областях.

До слова, в Одесі дерева руйнують будинки та теплотраси.