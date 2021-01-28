Непогода в Україні: на трасі Київ – Одеса у сніговому заметі застряг автобус (відео)

За допомогою патрульних автобус зміг виїхати зі снігу

Сьогодні на автодорозі М 05 (Київ – Одеса) у районі селища Знам'янка, що в Іванівському районі, рухаючись автошляхом, автобус загруз у сніговому заметі та не міг самостійно виїхати. Про це стало відомо патрульним під час обстеження дороги, передає пресслужба Нацполіції в Одеській області.

На місце одразу направилися патрульні та рятувальники.

Тож, завдяки швидким та злагодженим діям інспекторів поліції та рятувальників, зі снігової пастки евакуювали 18 осіб та підвезли пальне для автобуса.

«Зараз за допомогою техніки ведуться роботи по розчищенню проїзної частини дороги від снігових заметів. Сам автобус визволили за допомогою спецтехніки. Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, телефонуйте до служби порятунку», – йдеться у повідомленні.

Наразі Україну засипає снігом. Зараз діє активний сніговий циклон, який призвів до надзвичайних ситуацій у південній частині території країни.

В Україні 29 січня очікується сніг, ожеледиця, поривчастий вітер, триватиме подальше похолодання. Сніг у п’ятницю очікується в північних, західних областях та на Вінниччині. Найближчої ночі також циклон ще впливатиме на погоду центральної частини та Півдня, йтимуть сніг та мокрий сніг.