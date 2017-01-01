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    Собчак зареєстровано кандидатом у президенти РФ

    Штаб Собчак має зібрати 100 тисяч підписів на підтримку телеведучої
    Центральна виборча комісія Росії зареєструвала телеведучу Ксенію Собчак кандидатом у президенти від партії «Громадянська ініціатива» на виборах 2018 року. Тепер штаб Собчак має зібрати 100 тисяч підписів на підтримку телеведучої. [READ_MORE] 23 грудня партія «Громадянська ініціатива» офіційно підтримала Собчак як
    • Сьогодні, 16:21
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    Кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак
    Кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак

    Штаб Собчак має зібрати 100 тисяч підписів на підтримку телеведучої

    Центральна виборча комісія Росії зареєструвала телеведучу Ксенію Собчак кандидатом у президенти від партії «Громадянська ініціатива» на виборах 2018 року.

    Тепер штаб Собчак має зібрати 100 тисяч підписів на підтримку телеведучої.

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    23 грудня партія «Громадянська ініціатива» офіційно підтримала Собчак як кандидата на президентських виборах 2018 року. Вона офіційно оголосила про намір брати участь у президентських виборах 18 жовтня. Собчак називає себе кандидатом «проти всіх».

    Телеведуча стверджує, що не проводитиме передвиборчу агітацію в анексованому Криму. Вона вказує, що, анексувавши Крим, Росія порушила міжнародні зобов’язання, при цьому анексія призвела до зубожіння населення Росії.

    Як відомо, 25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

    Ксенія Собчак запропонувала політику Олексію Навальному стати її довіреною особою на виборах.

    26 грудня ініціативна група висунула Володимира Путіна кандидатом в президенти Росії.

    Нагадаємо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року. 

    Джерело: Радіо Свобода

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