Ініціативна група висунула Путіна кандидатом у президенти РФ

Для реєстрації кандидатом у президенти РФ Путіну потрібно зібрати 300 тис. підписів

У Москві на ВДНГ ініціативна група висунула Володимира Путіна кандидатом в президенти Росії на виборах 18 березня 2018 року. Рішення про створення ініціативної групи було прийнято 19 грудня на зборах прихильників. До групи увійшли голова профкому ГАЗу Артем Баранов, який задав Путіну питання про участь у виборах, старший льотчик авіаційної ланки



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Висунення Володимира Путіна кандидатом в президенти РФ

Для реєстрації кандидатом у президенти РФ Путіну потрібно зібрати 300 тис. підписів

У Москві на ВДНГ ініціативна група висунула Володимира Путіна кандидатом в президенти Росії на виборах 18 березня 2018 року.

Рішення про створення ініціативної групи було прийнято 19 грудня на зборах прихильників. До групи увійшли голова профкому ГАЗу Артем Баранов, який задав Путіну питання про участь у виборах, старший льотчик авіаційної ланки російського угруповання в Сирії Олексій Ведящев, партійці та громадські працівники, повідомляє «Коммерсант».

Путін йде на вибори як самовисуванець. Для реєстрації йому потрібно зібрати 300 тис. підписів виборців.

Раніше повідомлялося, що 26 грудня збереться ініціативна група з підтримки висунення Володимира Путіна кандидатом у президенти Російської Федерації. До складу групи вирішено запросити не менше 600 чоловік.

Нагадаємо, 6 грудня Володимир Путін офіційно оголосив, що візьме участь у виборах президента Росії, які відбудуться в 2018 році. Про це він заявив під час виступу на заводі «ГАЗ».