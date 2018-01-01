Собчак назвала кримчан неповноцінними та пообіцяла зубожіння

Собчак заявила, що наразі кримчани не є «частиною великої країни та повноцінними жителями»

Телеведуча та кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак назвала жителів Криму «неповноцінними по відношенню до світу», а також напророкувала півострову зубожіння. Про це Ксенія Собчак заявила в ефірі радіо КП. «Ми ж самі говоримо, що Крим – частина Росії. Але чому на території Криму, за який ви так боретеся, немає жодного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак

Собчак заявила, що наразі кримчани не є «частиною великої країни та повноцінними жителями»

Телеведуча та кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак назвала жителів Криму «неповноцінними по відношенню до світу», а також напророкувала півострову зубожіння.

Про це Ксенія Собчак заявила в ефірі радіо КП.

«Ми ж самі говоримо, що Крим – частина Росії. Але чому на території Криму, за який ви так боретеся, немає жодного відділення Ощадбанку? Чому ці люди не можуть виїжджати за кордон? Чому в Криму не проводиться жоден матч чемпіонату світу з футболу? Тому що туди ніхто не приїде. Тому що Ощадбанк оштрафують, а міжнародні компанії потраплять під санкції», – пояснила вона.

За словами Собчак, згодом Крим буде тільки «убожіти», а самим мешканцям півострова доведеться несолодко – вони будуть жити все гірше й гірше.

Собчак також заявила, що наразі кримчани не є «частиною великої країни та повноцінними жителями».

«Зараз жителі Криму неповноцінні по відношенню до світу. Я проти цього», – сказала вона.

Раніше Собчак заявила, що не проводитиме передвиборчу агітацію в анексованому Криму. Вона вказує, що, анексувавши Крим, Росія порушила міжнародні зобов’язання, при цьому анексія призвела до зубожіння населення Росії.

Як відомо, 25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

Ксенія Собчак запропонувала політику Олексію Навальному стати її довіреною особою на виборах.

26 грудня ініціативна група висунула Володимира Путіна кандидатом в президенти Росії.

Нагадаємо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року.