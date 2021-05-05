Сьогодні – 114 років від дня народження славетної Ірини Вільде. У мережі показали, як зруйнувався її дім (фото)

У 1950-х роках цей будинок у карпатській Дорі збудували Ірина Вільде та її тодішній чоловік Іван Дроб’язко

Із-під пера Ірини Вільде вийшли листи до Сталіна на захист української мови та численні звернення до органів радянської влади в обороні українських дисидентів

У селі Дора поблизу міста Яремче руйнується легендарний будинок української письменниці, лауреатки Шевченківської премії Ірини Вільде. Про це повідомив поет Остап Сливинський на своїй сторінці в мережі Facebook.

В 1950-х роках цей будинок у карпатській Дорі збудували Ірина Вільде та її тодішній чоловік Іван Дроб’язко.

«То була богемна резиденція, арт-салон на ґруні біля потоку, осередок всякого вільнодумства і веселої химерії. Старші доряни дотепер згадують маскаради, які тут влаштовувала Ірина Вільде зі своїми гостями, переважно молодими літераторами, переповідають, як лякала побожних місцевих геловінськими походами з гарбузами й запаленими свічками», – розповідає Сливинський.

За словами письменника, будинок ще стоїть, але як довго витримає, невідомо. «Є складна проблема власності цього «все ще майна», яку свого часу так і не вдалося здолати, щоби щось тут почати. Але магія місця все ще сильна. І думаю, якби зібрати невеличкий crowd (не обов’язково одразу -funding), справу можна було б зрушити», – розповідає Сливинський.

Сьогодні, 5 травня, минає 114 років від дня народження Ірини Вільде. Вона отримала літературну премію імені Тараса Шевченка, була депутаткою Верховної Ради УРСР другого скликання та очільницею Львівської організації Спілки письменників України. ЮНЕСКО зарахувало її ім’я до списку знаменитих людей двадцятого століття та другого тисячоліття.

Ірина Вільде не лише подарувала українській літературі роман «Сестри Річинські», що виявився знаковим для 1960-х років, а й стала «хрещеною мамою» багатьох сучасних українських письменників.

Серед відомих творів: повість «Метелики на шпильках» (1936), повість «Б'є восьма» (1936), збірка новел «Химерне серце» (1936), повісті «Повнолітні діти» (1939), «Історія одного життя» (1946), «Наші батьки розійшлися» (1946), «Ті з Ковальської» (1947) та інші.