З початку року Чорнобильську зону відвідало більш як 35 тис. іноземців



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Чорнобильська зона поступово перетворюється на екологічно безпечну територію

За останні три роки сприйняття зони відчуження кардинально змінилося, зазначив Остап Семерак

За 10 місяців 2018 року зону відчуження ЧАЕС відвідало 52452 туристів, з яких 35335 - іноземці з 112 країн світу. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що за останні три роки сприйняття зони відчуження кардинально змінилося.

«Світові цікава ця унікальна територія катастрофи, і заданий нами вектор правильний. Перетворення цієї території на екологічно безпечну, наскільки, звісно, це можливо в умовах незворотності шкоди природному середовищу, - мій постійний пріоритет. Формування правильної політики можливе лише при тісній співпраці із науковою спільнотою», - зазначив Семерак.

Він нагадав, що два роки тому спільними зусиллями потужної групи інженерів та будівельників було зроблено історичний крок до покращення екологічної безпеки у зоні відчуження. «Завершення будівництва нового безпечного конфайнменту – можна вважати новим етап розвитку. Це відкрило можливість для перетворення зони відчуження на іноваційно-науковий майданчик в контексті розвитку відновлювальної енергетики. Працюємо далі», - сказав міністр.

До слова, 19 листопада вперше туристи відправилися на екскурсію гелікоптером Robinson 44 із Славутича до зони відчуження.