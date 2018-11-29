З початку року Чорнобильську зону відвідало більш як 35 тис. іноземців
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За останні три роки сприйняття зони відчуження кардинально змінилося, зазначив Остап Семерак
За 10 місяців 2018 року зону відчуження ЧАЕС відвідало 52452 туристів, з яких 35335 - іноземці з 112 країн світу. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що за останні три роки сприйняття зони відчуження кардинально змінилося.
«Світові цікава ця унікальна територія катастрофи, і заданий нами вектор правильний. Перетворення цієї території на екологічно безпечну, наскільки, звісно, це можливо в умовах незворотності шкоди природному середовищу, - мій постійний пріоритет. Формування правильної політики можливе лише при тісній співпраці із науковою спільнотою», - зазначив Семерак.
Він нагадав, що два роки тому спільними зусиллями потужної групи інженерів та будівельників було зроблено історичний крок до покращення екологічної безпеки у зоні відчуження. «Завершення будівництва нового безпечного конфайнменту – можна вважати новим етап розвитку. Це відкрило можливість для перетворення зони відчуження на іноваційно-науковий майданчик в контексті розвитку відновлювальної енергетики. Працюємо далі», - сказав міністр.
До слова, 19 листопада вперше туристи відправилися на екскурсію гелікоптером Robinson 44 із Славутича до зони відчуження.