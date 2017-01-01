Сьогодні християни Східного обряду святкують Введення Богородиці у храм

Свято Введення бере початок у V столітті, а з ІХ століття його починає відзначати вже вся церква Східного обряду

Християни Східного обряду 4 грудня відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці, що належить до дванадцяти великих церковних свят. Батьки Пресвятої Діви Марії праведні Йоаким та Анна, будучи бездітними, дали обітницю, що якщо в них народиться дитя, то вони віддадуть її на службу Богові у Єрусалимський храм. Бог дослухався їхніх молитов і



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Свято Введення бере початок у V столітті, а з ІХ століття його починає відзначати вже вся церква Східного обряду

Християни Східного обряду 4 грудня відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці, що належить до дванадцяти великих церковних свят.

Батьки Пресвятої Діви Марії праведні Йоаким та Анна, будучи бездітними, дали обітницю, що якщо в них народиться дитя, то вони віддадуть її на службу Богові у Єрусалимський храм. Бог дослухався їхніх молитов і подарував їм доньку. Коли їй виповнилося три роки, батьки привели її до храму і віддали в руки первосвященика Захарії, батька Хрестителя Івана Предтечі. Тут Пресвята Богородиця перебувала тривалий час аж до заручин з Йосифом Обручником.

Свято Введення бере початок у V столітті, а з ІХ століття його починає відзначати вже вся церква Східного обряду.

Подекуди ввечері перед Введенням святили воду ще з дохристиянського звичаєм: брали її в місці, де сходяться три води», проливали воду через вогонь, і потім вживали ту воду проти хвороб, від зурочення та як любовні чари. Крім того, обсипали того дня корів насінням і мастили маслом вим'я, щоб давали багато молока, а також обкурювали їх, щоб ніхто не міг того молока відібрати».