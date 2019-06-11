Сьогодні Конституційний суд розгляне справу про розпуск Ради



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Для участі в судовому засіданні запрошені представники 62 народних депутатів, які звернулися до Суду з конституційним поданням та президент Володимир Зеленський

Велика палата Конституційного суду о 10 годині у вівторок, 11 червня, розпочне розгляд справи щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 року №303/2019.

Про це повідомляє відділ комунікацій Конституційного суду України та правового моніторингу.

Справу слухатимуть у формі усного провадження.

За даними КСУ, суть справи в наступному: Президент України, керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою, сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України, відповідно до пунктів 7, 8 частини першої статті 106 Конституції України Указом припинив достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання; призначив позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року; доручив Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.

Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що Указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

Автори клопотання зазначають, що згідно з пунктом 1 частини першої статті 90 Конституції України Президент України не встановлює відсутності чи наявності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а лише видає указ за умови наявності юридичного факту – відсутності коаліції депутатських фракцій у парламенті протягом одного місяця від дня припинення її діяльності.

На думку народних депутатів, Указ суперечить низці норм Конституції України.

Для участі в судовому засіданні запрошені представники 62 народних депутатів України, які звернулися до Суду з конституційним поданням, Президент України та представник Верховної Ради України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що буде присутнім на засіданні. «Це вперше в історії незалежності, коли президент прийде на засідання Конституційного суду. Я обов'язково буду. Ми впевнені у своїй позиції», - сказав він.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.