Зеленський відвідає засідання КС у справі про конституційність розпуску Ради 11 червня



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Засідання Конституційного Суду відбудеться в 11 червня о 10:00

Президент Володимир Зеленський відвідає засідання Конституційного Суду у справі про конституційність його указу про розпуск Верховної Ради 11 червня. Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.

«Мене запросили на це засідання. Це вперше в історії незалежності, коли Президент прийде на засідання Конституційного Суду. Я обов'язково буду. Ми впевнені у своїй позиції», - сказав він.

Засідання КС відбудеться в 11 червня о 10:00.

Як повідомлялось, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що не виключає визнання Конституційним Судом антиконституційним указу президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень парламенту і призначення позачергових виборів парламенту на 21 липня.

4 червня Конституційний Суд вирішив невідкладно в усному режимі розглянути справу про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Раніше Конституційний суд відкрив провадження за поданням щодо розпуску Ради.

30 травня відомі фахівці з конституційного права звернулися до Конституційного Суду з аргументами на користь неконституційності указупрезидента Володимира Зеленського «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 року.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.