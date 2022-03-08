Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для Сум – Верещук (відео)

Маршрут гуманітарного коридору для евакуації: Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава

Сьогодні має запрацювати гум коридор для міста Суми. Цей факт офіційно погоджений з РФ в офіційному листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Маршрут гуманітарного коридору один для евакуації людей: Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися.

«Ми вже маємо інформацію, що російська сторона запланувала зрив роботи гуманітарних коридорів, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом. Не погодженим та небезпечним. Закликаємо російську сторону не вдаватися до маніпулятивних дій і виконати обіцянку, яка зафіксована документально», – сказала Верещук.

Окрім мирних місцевих жителів евакуюватимуть також іноземних студентів з Індії та Китаю. Гуманітарним коридором до Сум будуть відправлені продукти та ліки. Перша колона із Сум вирушить о 10:00. Слідом поїдуть громадяни своїми автомобілями.

Домовлено про «режим тиші» із 9:00. Протримається він до 21:00.

Російські загарбники у ніч проти 8 березня атакували Суми. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше дев'ятеро мирних жителів.

Нагадаємо, Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький. Зокрема йдеться про руйнування в Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих.

Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки. Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.