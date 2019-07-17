Сьогодні - п’ята річниця катастрофи рейсу MH17 на Донбасі



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Рідні загиблих і посольства їхніх країн проведуть жалобні акції

Сьогодні минає п’ять років з часу катастрофи над зоною збройного конфлікту на Донбасі малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 людей. Сьогодні рідні загиблих і посольства їхніх країн проведуть жалобні акції.

Нагадаємо, 17 липня 2014 р. у небі над Донецькою областю російські терористи збили пасажирський літак «Boeing-777» компанії «Malaysia Airlines», який виконував рейс за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур.

Авіасудно з Нідерландів до Малайзії не долетіло, оскільки над м. Торез було знищене російським зенітно-ракетним комплексом «Бук». Всі 298 членів екіпажу і пасажирів, серед них – 80 дітей, загинули.

У Нідерландах, країні, що втратила в катастрофі 193 громадянина, поминальні заходи почалися 16 липня, коли члени родин 15 загиблих зібралися в місті Гілверсум.

Також 16 липня в Нідерландах відбулася конференція щодо катастрофи MH17, а у Вашингтоні – круглий стіл.

Виступаючи у Вашингтоні, заступник помічника державного секретаря США у справах Євразії Джордж Кент заявив, що «Росія підготувала ґрунт для знищення MH17 шляхом фінансування, організації та просування своїх довірених осіб на сході України». Він також зазначив, що «Росія продовжує заперечувати присутність своїх сил і матеріальних засобів» на неконтрольованих владою України територіях.

Сьогодні дев’ять посольств, громадяни яких загинули під час польоту, планують провести жалобні заходи в Малайзії, яка втратила через катастрофу літака 43 громадянина. Ще одна акція, закрита для преси, відбудеться в аеропорту Схіпгол в Амстердамі.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Нідерланди направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17.