Сьогодні Рада може призначити окремі позачергові місцеві вибори

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Фото: Главком Верховна Рада

Першими на порядку денному засідання 15 травня заплановані питання інтелектуальної власності

Верховна Рада у вівторок планує розглянути питання про призначення окремих позачергових місцевих виборів.

Про це йдеться у порядку денному Ради, опублікованому на сайті парламенту.

Першими на порядку денному засідання 15 травня заплановані питання інтелектуальної власності. Розпочати його народні депутати збираються з продовження розгляду в другому читанні законопроекту №7466 «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав». Далі перше читання має пройти проект закону №7539 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав».

Після цього Рада має намір розглянути у другому читанні законопроект №6578 «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів господарювання у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, отриманих від міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів (заходів) в Україні».

Наступним блоком передбачається включення до порядку денного сесії понад 20-ти законопроектів. Зокрема пропонується включити до порядку денного проект закону №8338 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз», за яким пропонують тимчасово, до 31 грудня 2019 року, дозволити зняття арештів і заборон відчуження майна підприємства, а також законопроектів №8225 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління об'єктами державної власності», №8202 «Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини» та №8296 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання».

Разом з тим Рада планує розглянути питання про призначення окремих позачергових місцевих виборів. Напередодні, під час Погоджувальної ради, голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав парламентаріїв у вівторок проголосувати за відібрані профільним комітетом 48 позицій, які, на переконання спікера, є неконфліктними, а тому розгляд цього питання може завершитись ще на ранковому пленарному засіданні.

Окрім того, у першому читанні заплановано розгляд законопроектів №5051 «Про радіочастотний ресурс України», №8114 «Про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (щодо протидії ворожій пропаганді та покращення інформаційного забезпечення громадян України, постраждалих внаслідок воєнних дій, місцем проживання яких є територія Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження)», проект №7229 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення додаткових гарантій збереження лісів», а також законопроекту №6677 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування».