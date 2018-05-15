У БПП пояснили, чому нардепи затягують з голосуванням за зміну складу ЦВК

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Заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко

За словами Гончаренка, окремі нардепи будуть готові проголосувати за оновлений склад ЦВК не раніше кінця червня

Питання оновлення складу членів Центральної виборчої комісії стало заручником побоювань народних депутатів щодо можливості проведення дострокових парламентських виборів.

Про це заявив заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Чому ми з деякими депутатами не можемо домовитися: сьогодні є така історія, що якась частина парламенту боїться і вважає, що зміна ЦВК може стати першим кроком до дострокових парламентських виборів», - заявив Гончаренко, відповідаючи на запитання, чому фракціїї БПП та «Народний фронт» не домовились про готовність голосувати за зміну складу ЦВК.

За словами нардепа, окремі народні депутати будуть готові проголосувати за оновлений склад ЦВК не раніше кінця червня.

«Вони готові проголосувати за зміну ЦВК тільки тоді, коли пройдуть можливі дедлайни щодо цих дострокових парламентських виборів. А це кінець червня. Тобто в кінці червня, вже не можна буде, все одно ми вже не встигаємо до кінця сесії, і президент не отримає право на розпуск парламенту. Таким чином, навіть теоретично не зможе постати питання дострокових виборів. Хоча, як на мене, воно і сьогодні не стоїть. Втім, деяка частина парламенту цього боїться, тому, нажаль, питання зміни ЦВК стало заручником цих побоювань», - додав Гончаренко.

Напередодні представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Рада планує розглянути питання оновлення складу ЦВК вже в цей четвер, 17 травня.

Як повідомлялось раніше, комітет Ради рекомендує підтримати усіх кандидатів до ЦВК, яких пропонує президент.

Нагадаємо, 5 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на нових членів Центральної виборчої комісії.

Як відомо, 23 січня президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

24 січня список оновився – до нього додали 14-го кандидата, від фракції «Народний фронт».

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Джерело: РБК-Україна