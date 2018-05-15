У Порошенка припустили, коли Рада може розглянути оновлення складу ЦВК

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Депутати можуть проголосувати за оновлення ЦВК цього тижня

Верховна Рада планує розглянути питання оновлення складу ЦВК вже в цей четвер, 17 травня.

Про це в ефірі «5 каналу» заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

«Думаю, це питання, і про це говорив голова парламенту Парубій, розглядатимуть у цей четвер (17 травня – ред.)», – сказала політик.

Вона також додала, що Опозиційний блок наполягає на кандидатурі Охендовського до складу оновленої ЦВК.

«Відповідно до українського законодавства, відповідно до закону про ЦВК, до Конституції, де прописані повноваження президента і регламенту ВР, президент враховує думку фракції і подання. Враховує – не означає обов'язково включає. Враховані кандидати від усіх фракцій і груп, чому не врахована кандидатура Опоблоку – бо вони наполягають на Охендовському. А президент і всі фракції, крім Опоблоку, наполягали на тому, що це має бути повністю оновлений склад членів ЦВК. Тим паче, питання по Охендовському – кримінальна справа, є питання до «амбарної книги» Партії регіонів. А Опоблок наполягає саме на цій кандидатурі», - додала вона.

Як повідомлялось раніше, комітет Ради рекомендує підтримати усіх кандидатів до ЦВК, яких пропонує президент.

Нагадаємо, 5 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на нових членів Центральної виборчої комісії.

Як відомо, 23 січня президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії.

24 січня список оновився – до нього додали 14-го кандидата, від фракції «Народний фронт».

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