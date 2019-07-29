Сьогодні розпочався місяць щеплень проти дифтерії для дорослих українців



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Від 16 років вакцинуватись треба кожні 10 років

29 липня розпочався місяць щеплень проти дифтерії для дорослих. Про це очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла під час брифінгу, передає Еспресо.TV

«Дифтерія - це небезпечна хвороба і в Україні низький рівень вакцинації проти неї. Коли ми прийшли в МОЗ було 20% вакцинованих, зараз понад 65%. А треба, аби було 95%», - розповіла Супрун.

За її словами, вакцинуватись мають не лише діти, а й дорослі.

Зазначається, що дітям роблять щеплення проти дифтерії на 2-му, 4-му, 6-му, 18-му місяці життя, потім у 6 років. Від 16 років вакцинуватись треба кожні 10 років.

«Від сьогодні місяць щеплень проти дифтерії для дорослих. Зверніться до сімейних лікарів і дізнайтесь, коли було останнє щеплення від цієї хвороби, адже від дифтерії може померти 3% тих, хто захворів на неї», - підсумувала очільниця МОЗ.

Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі, яке характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем.