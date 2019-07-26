Супрун дала поради новообраним депутатам



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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун Фото: УНІАН

Голова МОЗ закликала новообраних депутатів винести питання здоров'я українців за межі політичних проектів і кар'єри

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала кілька порад новообраним народним депутатам, які в подальшому працюватимуть у парламентському комітеті з питань охорони здоров'я. Про це вона написала у Facebook.

За її словами, у Раді 9-го скликання не буде жодного депутата з членів діючого комітету з питань охорони здоров'я.

При цьому вона зазначила, що раніше в ньому було критично мало відповідальних депутатів, але їхній вклад у трансформацію охорони здоров'я важко переоцінити.

«Але, незважаючи на підтримку декількох народних обранців, будь-який результат доводилося буквально вигризати. А для декого з членів комітету це оберталося цілою драмою, аж до цілковитої непритомності», - написала Супрун, натякаючи на Ольгу Богомолець.

«У певний момент, утомившись від постійного цирку, представники нашої команди перестали відвідувати засідання. І нічого від цього не втратили. Навпаки, отримали більше часу і зберегли здоров'я. Але фактом є те, що ми могли б зробити набагато більше разом, якби більшість комітету працювала в інтересах громадян», - додала вона.

Голова МОЗ відзначила, що хотіла б дати кілька порад депутатам, які увійдуть до комітету:

Винесіть питання здоров'я українців за межі політичних проектів і кар'єр. Члени всіх фракцій, так само, як усі громадяни, - також уразливі до хвороб і нещасних випадків. Не дозволяйте персональним амбіціям або інтересам окремих депутатів затьмарювати питання безпеки і здоров'я української нації.

Парламентський комітет має бути майданчиком для конструктивного діалогу, учасники якого спираються на факти, здоровий глузд і національні інтереси України. Не варто перетворювати його на автомат з генерування інфоприводів і поширення фейків, брехні і скандалів.

Поважайте делегованих тією чи тією стороною представників, незалежно від їхніх статусу і посади. Безліч разів депутати поки що чинного комітету зневажливо ставилися до представників МОЗ України тільки тому, що їхні посади не відповідали необхідному статусу.

Не попускайте сексизм, ейджизм і будь-які інші форми дискредитації людей. Усі ці молоденький/а, я вас поважаю як жінку і ми розуміємо, що ви не розумієте, як працює наша система, тому що ви не з України - повинні відійти в минуле.

Кількість не означає якість. Не грайте в законодавчий спам, який не має нічого спільного з вирішенням проблем українців. Спирайтеся на реальність, і не будуйте собі повітряних замків (або будь-яких інших замків). Кількість прийнятих законопроєктів, які можуть бути втіленими в життя і принести користь, - ось реальний показник якості роботи комітету.

Поважайте учасників своїх засідань і їхній час. Це стосується як інформування про засідання, так і регламенту і порядку денного. Якщо 90% часу засідання - це обливання брудом, - ви витрачаєте час і можливості. Свої, інших і всіх громадян України, які делегували вас у парламент.

Добре ознайомтеся зі станом справ у сфері, якою будете займатися. Поспілкуйтеся з людьми, які працюють у сфері та обізнані з реальною експертизою (не тільки зі знайомими головними лікарями і власниками фармацевтичних бізнесів). Завжди піддавайте сумніву твердження людей, у яких є відповіді на всі питання та ідеальні рішення. Не вигадуйте велосипед.

Пам'ятайте, Радянський союз не повернути. Він зник назавжди. Не намагайтеся знову побудувати комунізм.

Супрун підкреслила, що від якості взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади безпосередньо залежить здоров'я українців. Сподіваюся, що з обох сторін переважатимуть здоровий глузд і реальна турбота про громадян.