Сьогодні розпочнеться зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ



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Завершиться сесія у п’ятницю, 22 лютого, спільним засіданням загальних комітетів

Питання російської агресії проти України та її наслідків стане однією з головних тем зимової сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ

У Відні у четвер, 21 лютого, розпочинає роботу дводенна 18-та зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ. У ній візьмуть участь близько 300 парламентаріїв, зокрема й з України.

Під час сесії у Конгрес-холі палацу Хофбург пройдуть засідання загальних комітетів, на яких буде заслухано представників урядів країн-членів ОБСЄ та обговорено питання, пов'язані з політичними та безпековими викликами, економікою та довкіллям, а також із правами людини та гуманітарною сферою.

Крім того, відбудуться дебати з таких питань, як обмеження прав людини під час надзвичайних ситуацій, боротьба з корупцією, відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, використання інструментів та механізмів ОБСЄ для врегулювання затяжних конфліктів.

На спільному засіданні загальних комітетів у четвер виступлять голова Національної ради Австрії Вольфганг Соботка, президент ПА ОБСЄ Георгій Церетелі, чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер.

Пройдуть також окремі засідання комітету з політичних питань і безпеки, комітету з питань демократії, прав людини і гуманітарних питань та комітету з економічних питань, науки, технології та навколишнього середовища.

Завершиться сесія у п’ятницю, 22 лютого, спільним засіданням загальних комітетів.

Питання російської агресії проти України та її наслідків стане однією з головних тем зимової сесії. Зокрема, на засіданні комітету з прав людини буде презентована доповідь про гуманітарну ситуацію на Донбасі, підготовлена за результатами візиту делегації комітету до України.

Як відомо, президент України Петро Порошенко 20 лютого в ході робочого візиту до США взяв участь у роботі Генеральної асамблеї ООН, де вперше в історії цієї організації відбувалися пленарні дебати з нового пункту порядку денного: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Зокрема, Порошенко в ООН розповів, як їздив у Крим за місяць до анексії.

Також Порошенко закликав ООН не називати російську агресію проти України «конфліктом».

Крім того, президент просить генсека ООН про оціночну місію для миротворців.

Також Порошенко заявив з трибуни Генасамблеї ООН, що РФ готується до військового удару по Україні, і повномасштабна війна не є вже нереальною перспективою.

Джерело: Укрінформ