Виступ Порошенка на Генасамблеї ООН



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Президент Петро Порошенко на Генасамблеї ООН

На засіданні організації вперше в історії відбудуться пленарні дебати за новим пунктом порядку денного - ситуації на окупованих територіях України

Президент Петро Порошенко виступає на засіданні Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

На засіданні організації обговорюється ситуація на окупованих територіях України. Зокрема, відбуваються дебати Генеральної асамблеї ООН з пункту порядку денного 67 «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Раніше в Адміністрації президента анонсували, що 20 лютого вперше в історії відбудуться пленарні дебати за новим пунктом порядку денного Генасамблеї ООН - ситуації на окупованих територіях України.

Зазначається, що включення цього питання до порядку денного ГА ООН було ініційовано Україною. Крім того, заплановано також проведення низки двосторонніх зустрічей глави української держави, зокрема з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і головою 73-й сесії ГА ООН Марією Фернандо Еспіноза Гарсес.

Як нагадали у зовнішньополітичному відомстві, Росія п‘ять років тому, грубо порушуючи міжнародне право, розпочала окупацію Криму.

І хоча незаконний фейковий референдум і російський статус Криму не був визнаний міжнародною спільнотою, неготовність міжнародної спільноти рішуче відреагувати на зухвалий акт агресії з боку Росії дозволила злочинному кремлівському режиму продовжити агресію та окупувати частину українського Донбасу, підкреслили в МЗС, додавши, що 25 листопада Росія вчергове здійснила відкритий акт агресії проти України, атакувавши українські кораблі у Керченській протоці та нейтральних водах Чорного моря.