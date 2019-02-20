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    Виступ Порошенка на Генасамблеї ООН

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    Президент Петро Порошенко на Генасамблеї ООН - Виступ Порошенка на Генасамблеї ООН
    Президент Петро Порошенко на Генасамблеї ООН

    На засіданні організації вперше в історії відбудуться пленарні дебати за новим пунктом порядку денного - ситуації на окупованих територіях України

    Президент Петро Порошенко виступає на засіданні Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.
    На засіданні організації обговорюється ситуація на окупованих територіях України. Зокрема, відбуваються дебати Генеральної асамблеї ООН з пункту порядку денного 67 «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».
     
    Раніше в Адміністрації президента анонсували, що 20 лютого вперше в історії відбудуться пленарні дебати за новим пунктом порядку денного Генасамблеї ООН - ситуації на окупованих територіях України.

    Зазначається, що включення цього питання до порядку денного ГА ООН було ініційовано Україною. 

    Крім того, заплановано також проведення низки двосторонніх зустрічей глави української держави, зокрема з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і головою 73-й сесії ГА ООН Марією Фернандо Еспіноза Гарсес.

    Слід нагадати, що за даними МЗС, за п’ять років російської агресії 13 тисяч людей загинули і 30 тисяч були поранені.
    Як нагадали у зовнішньополітичному відомстві, Росія п‘ять років тому, грубо порушуючи міжнародне право, розпочала окупацію Криму.
    І хоча незаконний фейковий референдум і російський статус Криму не був визнаний міжнародною спільнотою, неготовність міжнародної спільноти рішуче відреагувати на зухвалий акт агресії з боку Росії дозволила злочинному кремлівському режиму продовжити агресію та окупувати частину українського Донбасу, підкреслили в МЗС, додавши, що 25 листопада Росія вчергове здійснила відкритий акт агресії проти України, атакувавши українські кораблі у Керченській протоці та нейтральних водах Чорного моря.
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