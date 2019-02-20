Порошенко в ООН розповів, як їздив у Крим за місяць до анексії



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Президент Петро Порошенко 20 лютого виступив на Генасамблеї ООН

Наприкінці лютого 2014 року будівля кримського парламенту була оточена російськими військовими

Президент України Петро Порошенко їздив до Криму наприкінці лютого 2014 року та бачив будівлі, оточені російськими військовими.

Про це він заявив під час засідання Генасамблеї ООН.

«Голосування відбувалось під дулом автоматів. Цей референдум був фальшивим. Я сам був свідком цього, коли перебував у Криму наприкінці лютого 2014 року. Тоді, йшовши до будівлі парламенту, аби поговорити та припинити цей фарс, на власні очі бачив, що будівля оточена російськими військовими», - зазначив президент.

Порошенко наголосив, що це нічого не мало спільного із вільним волевиявленням людей та демократією.

Він додав, що Росія прагнула поширити хаос на усі східні та південні регіони України, але «лише завдяки опору українців, які відмовилися бути жертвами «русского міра», була зупинена подальша окупація».

На засіданні організації обговорювалася ситуація на окупованих територіях України. Зокрема, відбулися дебати з пункту порядку денного 67 «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».