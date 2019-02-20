Президент просить генсека ООН про оціночну місію для миротворців



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Президент Петро Порошенко виступив на Генасамблеї ООН 20 лютого

Порошенко звернувся до Радбезу ООН з проханням про розміщення миротворчої місії на Донбасі ще в березні 2015 року

Президент Петро Порошенко під час виступу на Генасамблеї ООН закликав направити на Донбас технічну оціночну місію для розробки варіантів розміщення миротворців.

Про це глава держави заявив, виступаючи на Генасамблеї ООН у середу, 20 лютого.

Порошенко зазначив, що звернувся до Радбезу ООН з проханням про розміщення миротворчої місії на Донбасі під егідою ООН ще в березні 2015 року, але цю ініціативу заблокувала Росія.

«Ми готові до конструктивного обговорення цієї ініціативи. І технічна оціночна місія, яку генеральний секретар ООН міг би направити на Донбас для розробки відповідних варіантів, безумовно, допомогла б цьому обговоренню», - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН з чіткою метою припинення російської агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України може стати вирішальним фактором для налагодження миру на Донбасі.

Порошенко наголосив, що при цьому для України є принциповим, аби будь-яке рішення про створення миротворчої операції поширювало її мандат на всю окуповану територію, включаючи російсько-український кордон, та передбачало виведення військ РФ з української території.