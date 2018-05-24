Сьогодні у Брюсселі Гройсман зустрінеться з керівниками ЄС

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрінеться з керівниками та високопосадовцями Євросоюзу

24-25 травня Гройсман перебуватиме з робочим візитом у Брюссель

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 24-25 травня перебуватиме з робочим візитом у Брюсселі.

За програмою візиту, глава українського уряду зустрінеться з керівниками та високопосадовцями Євросоюзу.

У четвер прем’єр-міністр України проведе зустрічі з президентами Європейської ради та Єврокомісії Дональдом Туском і Жаном-Клодом Юнкером, а також з віце-президентом ЄК з питань євро, соціального діалогу, фінансової стабільності та ринків капіталу Валдісом Домбровскісом.

У п’ятницю, 25 травня, глава українського уряду проведе зустрічі з високим представником ЄС у закордонних справах та політики безпеки Федерікою Могеріні та віце-президентом Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марошем Шевчовичем.

Разом із Шевчовичем глава уряду також візьме участь у конференції високого рівня про значення газотранспортної системи України для енергетичної безпеки Європи.