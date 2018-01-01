Сьогодні у ПАРЄ обговорять наслідки війни в Україні

О 14.00 за Києвом у центральному холі Палацу Європи відкриється фотовиставка, що розповідає про життя внутрішньо переміщених осіб в Україні

У Парламентській асамблеї Ради Європи, зимова сесія якої нині проходить у Страсбурзі, 23 січня відбудеться кілька заходів, присвячених Україні. [READ_MORE] Зокрема, доповідь щодо наслідків війни, відкриття фотовиставки про переселенців та вшанування пам'яті Небесної Сотні. [GALLERY_BLOCK] Головна подія – у сесійній залі буде



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Фото: Укрінформ Виставка у ПАРЄ

О 14.00 за Києвом у центральному холі Палацу Європи відкриється фотовиставка, що розповідає про життя внутрішньо переміщених осіб в Україні

У Парламентській асамблеї Ради Європи, зимова сесія якої нині проходить у Страсбурзі, 23 січня відбудеться кілька заходів, присвячених Україні.

Зокрема, доповідь щодо наслідків війни, відкриття фотовиставки про переселенців та вшанування пам'яті Небесної Сотні.

Головна подія – у сесійній залі буде заслухано доповідь «Гуманітарні наслідки війни в Україні», яку на післяобідній частині представить депутат від Литви, представник групи Європейської народної партії Егідіус Варейкіс. За цією доповіддю відбудуться дебати та буде прийнята резолюція.

О 12.15 за місцевим часом (13.15 за київським) біля пам'ятної Зірки, присвяченої Небесній Сотні та відкритої у жовтні минулого року президентом України Петром Порошенком, встановленої біля Палацу Європи, відбудеться вшанування Героїв Революції гідності.

О 13.00 (14.00) у центральному холі Палацу Європи відбудеться церемонія відкриття фотовиставки, що розповідає про життя внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Ще один захід, присвячений Україні відбудеться у Раді Європи завтра. О 13.00-14.00 (14.00-15.00 за Києвом) пройде експертна зустріч на за темою «Відновлення правосуддя на Донбасі», під час якої йтиметься про застосування міжнародних механізмів для забезпечення дотримання прав людини в умовах збройного конфлікту на сході України.

За загальним порядком денним в ПАРЄ сьогодні відбудеться обрання нового Комісара РЄ з прав людини та суддів ЄСПЛ. На посаду Комісара претендують три кандидати: словенський правозахисник, радник з правових питань Стамбульського плану дій Горан Клеменчич, доповідач ПАРЄ по виконанню рішень Європейського суду з прав людини, француз П’єр-Ів Ле Борн та колишній представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, представниця Боснії та Герцеговини Дуня Міятович.

Окрім того, на дообідній частині відбудуться дебати на тему захисту та просування регіональних мов та мов національних меншин, за результатами якої ПАРЄ голосуватиме резолюцію та рекомендації.

Також сьогодні перед ПАРЄ виступить крон-принцеса Данії.