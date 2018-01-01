Геращенко про заяву Ягланда: невже до Страсбурга не доходять новини з України?

Ірина Геращенко пообіцяла, що Україна не дозволить закрити очі на насильство, зґвалтування, тортури, знущання, незаконне утримання та катування на окупованих територіях

Європейські колеги роблять вигляд, що не знають як на окупованих Росією територіях Донбасу повернуто радянський кримінальний кодекс зі смертною карою. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. «Генсек Ради Європи Янгланд, якого українські експерти назвали найбільшим



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Ірина Геращенко

Ірина Геращенко пообіцяла, що Україна не дозволить закрити очі на насильство, зґвалтування, тортури, знущання, незаконне утримання та катування на окупованих територіях

Європейські колеги роблять вигляд, що не знають як на окупованих Росією територіях Донбасу повернуто радянський кримінальний кодекс зі смертною карою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Генсек Ради Європи Янгланд, якого українські експерти назвали найбільшим дипломатичним розчаруванням 2017 року, в своїй промові в ПАРЄ пішов ще далі, аніж зазвичай, й заявив, що анексія і окупація не можуть бути підставами для санкцій. Мовляв, тільки пряме порушення 4 статті Європейської конвенції з прав людини, такі, як смертна кара, катування, примусова рабська праця. Невже до Страсбурга не доходять новини з України? Й Янгланд не знає, що на окупованих РФ територіях Донбасу повернуто радянський кримінальний кодекс зі смертною карою, що там гіві — мотороли розстрілювали українських військових, в тому числі й під Іловайськом, Дебальцевим, ДАП, й це була публічна смертна кара..... Що українських заручників катують, що та є насильство, що військових заручників примушували до рабської праці по розборам завалів ДАП, що там були принизливі «паради полонених», що в Криму катують татар і украінців, і Чийгоз і Умеров розповідали про це в РЄ, що Панова, Сенцова, Афанасьєва, Клиха, Карп’юка, Кольченка катували і катують в російських тюрмах», — написала Геращенко.

Також вона зазначила, що це буде дуже важка сесія і важкий рік, тому що багато європейців прагнуть закрити очі на очевидні речі, відстоювати цінність діалогу, забуваючи про ключові цінності — право на життя.

«Але ми, українська делегація, не збираємося плисти по течії і дати можливість забути про Крим і Донбас, заговорити, задіалогити ці теми. Ми не дозволимо закрити очі на насильство, зґвалтування, тортури, знущання, незаконне утримання, катування, неповагу до територіальної цілісності і суверенітету, кричуще порушення прав людини — все, що стало нормою на окупованих Росією територіях», - додала Геращенко.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що не можна виганяти Росію з Ради Європи «лише» через анексію та агресію.

Також повідомлялося, що у понеділок Парламентська асамблея Ради Європи обрала своїм президентом італійського депутата Мікеле Ніколетті.

До слова, Україна протестує проти запрошення у ПАРЄ російського чиновника.