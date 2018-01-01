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    Ягланд хоче повернути Росію в Раду Європи до 2019 року

    Не можна виганяти Росію з Ради Європи «лише» через анексію та агресію – Ягланд
    Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що Росія та інші «проблемні» країни-члени РЄ мають залишатися  у складі організації, доки вони не порушують 4 статті Європейської конвенції з прав людини. [READ_MORE] Про це він заявив на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі. За його словами, у статутних документах РЄ визначені
    • Сьогодні, 17:53
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    <span>Турбйорн Ягланд / фото EPA</span>
    Турбйорн Ягланд / фото EPA

    Не можна виганяти Росію з Ради Європи «лише» через анексію та агресію – Ягланд

    Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що Росія та інші «проблемні» країни-члени РЄ мають залишатися  у складі організації, доки вони не порушують 4 статті Європейської конвенції з прав людини.

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    Про це він заявив на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі.

    За його словами, у статутних документах РЄ визначені 4 принципи, від яких країна-член не може відхилятися навіть за надзвичайних обставин. Це – заборона смертної кари, тортур, примусової праці або рабства, а також позасудового покарання.

    «Це – найбільш фундаментальні цінності. Вони визначають душу Європи. Жодна країна, яка порушує ці принципи, не може бути членом нашої родини. З цього питання не може бути поступок», - наголосив Ягланд.

    Всі інші порушення принципів Ради Європи, на його думку, не мають такого впливу.

    «Це не означає, що все інше можна порушувати. Якщо є порушення інших статей і систематичне небажання виправляти це – країна-член може звернутися до ЄСПЛ щодо виконання країною своїх зобов’язань», - сказав він.

    На думку генсека РЄ, ідея організації полягає в захисті людей попри порушення конвенції її членами. «Фундаментальна ідея – зберегти спільний правовий простір (на території 47 країн, включаючи Росію), заради людей. Ми не маємо забувати, що для багатьох на континенті Конвенція та ЄСПЛ є останньою надією», - пояснив він.

     

    Джерело: Європейська правда

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    Росія санкції Європа ПАРЄ Турбйорн Ягланд
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