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    Віце-президентом ПАРЄ від України обрали Ар’єва

    Минулого року обов’язки віце-президента ПАРЄ від України виконував Георгій Логвинський
    Голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв обраний віце-президентом асамблеї. Заступники голови ПАРЄ обираються за квотами національних делегацій (співголовуючі країни змінюються за ротацією), цього року Україна подала Ар’єва на цю посаду. Квоти двох делегацій - російської та італійської - залишилися
    • Сьогодні, 15:09
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    <p>Українська делегація в ПАРЄ&nbsp;</p> <p>Фото: facebook Ірина Геращенко&nbsp;</p>

    Українська делегація в ПАРЄ 

    Фото: facebook Ірина Геращенко 

    Минулого року обов’язки віце-президента ПАРЄ від України виконував Георгій Логвинський

    Голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв обраний віце-президентом асамблеї.

    Заступники голови ПАРЄ обираються за квотами національних делегацій (співголовуючі країни змінюються за ротацією), цього року Україна подала Ар’єва на цю посаду.

    Квоти двох делегацій - російської та італійської - залишилися вакантними.

    Минулого року обов’язки віце-президента ПАРЄ від України виконував Георгій Логвинський. Зокрема, він вів частину засідання у період, коли через недовіру депутатів до Педро Аграмунта ПАРЄ тимчасово залишилася без президента.

    Як повідомлялося, у понеділок президентом ПАРЄ обрали італійця-соціаліста Мікеле Ніколетті.

     

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