Віце-президентом ПАРЄ від України обрали Ар’єва
- Сьогодні, 15:09
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Українська делегація в ПАРЄ
Фото: facebook Ірина Геращенко
Минулого року обов’язки віце-президента ПАРЄ від України виконував Георгій Логвинський
Голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв обраний віце-президентом асамблеї.
Заступники голови ПАРЄ обираються за квотами національних делегацій (співголовуючі країни змінюються за ротацією), цього року Україна подала Ар’єва на цю посаду.
Квоти двох делегацій - російської та італійської - залишилися вакантними.
Минулого року обов’язки віце-президента ПАРЄ від України виконував Георгій Логвинський. Зокрема, він вів частину засідання у період, коли через недовіру депутатів до Педро Аграмунта ПАРЄ тимчасово залишилася без президента.
Як повідомлялося, у понеділок президентом ПАРЄ обрали італійця-соціаліста Мікеле Ніколетті.