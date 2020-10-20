Сьогодні в Раді виступить Зеленський: про що говоритиме президент

Володимир Зеленський також закличе громадян дотримуватися заходів безпеки для захисту від Covid-19

Зеленський має намір роз'яснити, чому необхідний новий економічний підхід до ситуації на Донбасі

Про це йдеться у порядку денному пленарного засідання парламенту.

Так, відповідно до частини другої статті 167-ї регламенту Верховної Ради, президент України звернеться до парламенту із посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України під час пленарного засідання 20 жовтня.

Виступ президента орєнтовно має розпоатися о 10:30.

Як повдомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента, Зеленський в щорічному традиційному посланні глави держави до Верховної Ради закличе громадян дотримуватися заходів для захисту від Covid-19, зробить акцент на створенні Кримської платформи і стратегії розвитку економіки Донбасу, а також на розвиток Збройних сил.

«Президент закличе громадян дотримуватися вимог захисту від коронавірусної інфекції. Рекорди за кількістю хворих відбуваються щодня, на жаль, Україна не виняток. Адаптивний карантин і менш суворі заходи безпеки були необхідні для відновлення економіки, але це не скасовує елементарних правил. Президент має намір звернутися до громадян, які, незважаючи на страшні щоденні цифри, або взагалі не носять маски, або роблять це для галочки», - розповів співрозмовник агентства.

У посланні Зеленського буде акцент на питанні Криму і створенні формату «Кримська платформа», спрямованого на координацію міжнародних зусиль щодо захисту прав кримчан і деокупації півострова.

Джерело зазначає, що Зеленський має намір роз'яснити, чому необхідний новий економічний підхід до ситуації на Донбасі.

Президент також у своєму посланні зробить акцент на розвитку Збройних сил України.