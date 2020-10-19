Рада визначилась з планом роботи на вівторок: Зеленський, Степанов і постанова про коронавірус



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Володимир Зеленський 20 жовтня виступить у Верховній Раді Фото: Цензор

Виступ Зеленського має розпочатися о 10:30

На своєму пленарному засіданні 20 жовтня Верховна Рада заслухає послання від президента Володимира Зеленського. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради.

Також нардепи у вівторок заслухають інформацію міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо ситуації з коронавірусом і розглянуть проєкт постанови про заходи протидії поширенню Covid-19.

«Ми не можемо проводити годину запитань до уряду, але можемо заслухати інформацію. Є пропозиція провести все-таки заслуховування інформації - завтра запросити міністра охорони здоров'я - в тому самому графіку, в якому ви звикли працювати під час години запитань до уряду: 20 хвилин на виступ представника уряду і після цього запитання від депутатських фракцій і груп до 21 хвилини - хвилина на запитання і 2 хвилини на відповіді - щодо поточного стану і готовності боротьби з коронавірусом в Україні», - зазначив Разумков.

Він нагадав, що у вівторок запланований виступ президента з посланням до Верховної Ради, який відбудеться після виступів депутатських фракцій і груп, о 10:30.

Крім того, на прохання декількох депутатських фракцій і груп, у зв'язку з погіршенням ситуації щодо захворюваності на Covid-19 парламент 20 жовтня розгляне проєкт постанови 4228 «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз».

«Виходячи з вищезазначеного, я пропоную такий порядок роботи завтра: о 10:00 ми розпочинаємо наше пленарне засідання, з 10-ї до 10:30 у нас виступи депутатських фракцій і груп, так, як передбачено на пленарному засіданні у вівторок. Після цього - звернення Президента України, я так розумію, що десь до години воно планується, після цього - вищезазначена постанова 4228», - сказав Разумков.

Також Разумков зазначив, що Верховна Рада 20 жовтня не зможе розглянути в першому читанні проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік», але зможе повернутися до цього питання з 3 листопада.

Нагадаємо, що сьогодні під час погоджувальної ради Юлія Тимошенко анонсувала створення Національного штабу з протидії пандемії.

Нагадаємо, що станом на 19 жовтня в Україні жоден регіон не готовий до послаблення карантину.

Як вже відомо, в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 - померли від ускладнень.

Тим часом у світі кількість інфікованих Covid-19 наближається до 40 млн.

До слова. із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

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