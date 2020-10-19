Зеленський запропонував залучити в ТКГ представників релігійних організацій



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Зеленський запропонував залучити в ТКГ представників релігійних організацій

Зеленський подякував представникам релігійних організацій за участь у засіданні ТКГ і висловився за їх додавання до роботи ТКГ в галузі гуманітарних питань

Президент України Володимир Зеленський запропонував залучити до Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу представників релігійних організацій. За його словами, вони можуть допомагати в галузі гуманітарних питань.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, передає пресслужба Офісу президента.

«Володимир Зеленський подякував представникам релігійних організацій за участь у засіданні ТКГ і висловився за їх додавання до роботи ТКГ в галузі гуманітарних питань, зокрема взаємного звільнення утримуваних осіб, доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста в місця тримання на тимчасово окупованих територіях тощо», – йдеться в повідомленні.

До слова, народна депутатка фракції «Європейська солідарність», медик-доброволець Яна Зінкевич зареєструвала петицію – призначити головою української делегації в Тристоронній контактній групі екслідера «Правого сектора» Дмитра Яроша.

Наразі українську делегацію в ТКГ очолює перший президент Леонід Кравчук, якого часто критикують через неоднозначні висловлювання щодо ситуації на окупованому Донбасі. Навіть ексголова Верховної Ради Литвин назвав Кравчука «патентованою політичною повією».

Більш скандальні заяви натомість зробив заступник Кравчука у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін.

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й звільнення його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації.

На засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.