Зеленський закликав релігійних лідерів перевести богослужіння в онлайн-режим
Президент закликав представників церков і релігійних організацій влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людейПрезидент України Володимир Зеленський запропонував перевести богослужіння в онлайн–режим. На його думку, це допоможе у зниженні ризиків передачі коронавірусу.
Про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, передає пресслужба Офісу президента.
«Президент закликав представників церков і релігійних організацій влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей і збільшити соціальну дистанцію, зокрема перевести богослужіння в онлайн-режим», – цитують слова Зеленського в ОП.
За його словами, знизити число заражених і померлих можливо, якщо зменшити перебування громадян, особливо похилого віку, у місцях масового скупчення людей, зокрема, в церквах.
Зеленський також зазначив, що найгірше коронавірус переносять літні люди – на цю категорію громадян припадає 80–85% всіх жертв хвороби.