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    Зеленський закликав релігійних лідерів перевести богослужіння в онлайн-режим

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    Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій - Зеленський закликав релігійних лідерів перевести богослужіння в онлайн-режим
    Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

    Президент закликав представників церков і релігійних організацій влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей

    Президент України Володимир Зеленський запропонував перевести богослужіння в онлайн–режим. На його думку, це допоможе у зниженні ризиків передачі коронавірусу.

    Про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, передає пресслужба Офісу президента.

    «Президент закликав представників церков і релігійних організацій влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей і збільшити соціальну дистанцію, зокрема перевести богослужіння в онлайн-режим», – цитують слова Зеленського в ОП.

    За його словами, знизити число заражених і померлих можливо, якщо зменшити перебування громадян, особливо похилого віку, у місцях масового скупчення людей, зокрема, в церквах.

    Зеленський також зазначив, що найгірше коронавірус переносять літні люди – на цю категорію громадян припадає 80–85% всіх жертв хвороби.

    церква Володимир Зеленський президент хвороби коронавірус
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