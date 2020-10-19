Зеленський закликав релігійних лідерів перевести богослужіння в онлайн-режим



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Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

Президент закликав представників церков і релігійних організацій влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей

Президент України Володимир Зеленський запропонував перевести богослужіння в онлайн–режим. На його думку, це допоможе у зниженні ризиків передачі коронавірусу.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, передає пресслужба Офісу президента.

«Президент закликав представників церков і релігійних організацій влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей і збільшити соціальну дистанцію, зокрема перевести богослужіння в онлайн-режим», – цитують слова Зеленського в ОП.

За його словами, знизити число заражених і померлих можливо, якщо зменшити перебування громадян, особливо похилого віку, у місцях масового скупчення людей, зокрема, в церквах.

Зеленський також зазначив, що найгірше коронавірус переносять літні люди – на цю категорію громадян припадає 80–85% всіх жертв хвороби.