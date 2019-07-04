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    Сьогодні в Україні буде контрастна погода: від +7 до +30 і грози

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    Сьогодні в Україні буде контрастна погода: від +7 до +30 і грози

    Середня температура повітря в Україні буде від +20 до +29 градусів

    Погода в Україні в четвер, 4 липня, буде доволі комфортною для більшості українців. Проте подекуди очікується сильне нічне похоладання, а в деяких областях можливі невеликі локальні дощі.

    Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

    Синоптик попередила, що в Карпатах найближчої ночі можливе зниження температури до нелітніх позначок в +7... +12 градусів. Наталка Діденко порадила мешканцям регіону приготувати теплі речі.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+24 градуси.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+28 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Донецькій області місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+19 градусів, вдень +23...+29 градусів.

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    На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі +13...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

    Посилення вітру і місцеві локальні дощі  можливі у північних областях, а також на Луганщині і Донеччині.

    В Києві в четвер буде без істотних опадів. Тим не менш, подекуди можливе збільшення хмарності і вологості. Температура повітря вдень становитиме від +20 до +23 градусів.

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