Сьогодні в Україні буде контрастна погода: від +7 до +30 і грози



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Середня температура повітря в Україні буде від +20 до +29 градусів

Погода в Україні в четвер, 4 липня, буде доволі комфортною для більшості українців. Проте подекуди очікується сильне нічне похоладання, а в деяких областях можливі невеликі локальні дощі.

Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Синоптик попередила, що в Карпатах найближчої ночі можливе зниження температури до нелітніх позначок в +7... +12 градусів. Наталка Діденко порадила мешканцям регіону приготувати теплі речі.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Донецькій області місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+19 градусів, вдень +23...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі +13...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

Посилення вітру і місцеві локальні дощі можливі у північних областях, а також на Луганщині і Донеччині.

В Києві в четвер буде без істотних опадів. Тим не менш, подекуди можливе збільшення хмарності і вологості. Температура повітря вдень становитиме від +20 до +23 градусів.