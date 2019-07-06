Сьогодні в Україні буде тепло, але подекуди дощитиме (карта)



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Днем дощі ймовірні на сході та місцями в західних областях

Погода в Україні у суботу, 5 липня, буде сонячною і по-літньому теплою з середньою температурою повітря +23+26 градусів. Дощитиме тільки в частині Сходу та в частині Півдня України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

Так, дощі в суботу прогнозуються у Харківській, Луганській, Дніпровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму.

У неділю буде трохи тепліше: протягом дня + 24 ... + 28 градусів, на півдні до +30 градусів. У Сумській області та Карпатах - + 20 ... + 24 градуси.

«У неділю, 7 липня, на Івана Купала, короткочасні дощі з грозами очікуються на заході і півночі України, а ввечері в неділю підійдуть до центру. На решті території без опадів », - написала Діденко.

Погода в Києві - дощі з грозами можливі в ніч на суботу. 7 липня вночі сухо. А ось вдень у неділю в Києві можливий дощ з грозою.